Alk-Raser zielt mit Waffe auf zwei Frauen: Polizeieinsatz an Tankstelle

Rosenheim - Ein junger Autofahrer ist betrunken und mutmaßlich unter Drogeneinfluss viel zu schnell am Donnerstagmorgen durchs oberbayerische Rosenheim gerast.

Gegen 3 Uhr morgens mussten die Polizisten einen 19- und einen 20-Jährigen nach einer riskanten Raserei festnehmen. © 123rf/Jaromír Chalabala

Der 20-jährige Münchner soll dabei teils mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein, mehrere rote Ampeln missachtet und während der Fahrt Alkohol getrunken haben, wie die Polizei mitteilte.

Kurze Zeit später zückte sein Beifahrer an einer Tankstelle eine Waffe und bedrohte zwei Frauen.

Im Wagen befanden sich bei der nächtlichen Fahrt der 19 Jahre alte Beifahrer, ebenfalls aus München, sowie eine 18-Jährige und eine 22-Jährige auf dem Rücksitz.

Aufgrund der riskanten Fahrweise und weil er betrunken gewesen sein soll, verlangten die beiden Frauen auszusteigen.

Der 20-Jährige ließ sie am Stadtrand in Kolbermoor im Landkreis Rosenheim aussteigen. Anschließend fuhren die beiden mit ihren eigenen Autos weiter.