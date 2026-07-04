Fahrer im Krankenhaus: Auto weicht Reh aus und kracht gegen Baum

Finneland - Er wich einem Reh aus, doch dem Unfall entging er damit nicht: Auf der L211 bei Finneland im Burgenlandkreis ist am Freitagabend ein Autofahrer verunglückt und verletzt worden.

Weil er einem Reh ausweichen musste, ist im Burgenlandkreis am Freitag ein Autofahrer verunglückt. (Symbolbild) © clinweaver/123RF

Wie Polizeisprecherin Ulrike Diener am Samstag mitteilte, war der Mann gegen 21.15 auf der Landstraße aus Richtung Braunsroda kommend gen Marienroda unterwegs, als etwa 700 Meter vor der Ortslage ein Reh die Fahrbahn querte.

"Der Fahrzeugführer leitete ein Ausweichmanöver ein und verhinderte den Zusammenstoß mit dem Tier", so die Polizeisprecherin.

Infolgedessen kam er jedoch von der Straße ab, kollidierte dabei mit einem Leitpfosten und anschließend auch noch mit einem Baum, wodurch das Auto in den linken Straßengraben geschleudert wurde.

Der Wagen stieß gegen einen weiteren Leitpfosten, bevor er schließlich nach etwa zehn Metern auf einem Sonnenblumenfeld zum Liegen kam.