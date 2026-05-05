Autsch! Radler donnert gegen Bank, VW-Fahrer überschlägt sich: Jetzt ist der Lappen weg
Pirna/Dippoldiswalde - Alkohol am Steuer, Ungeheuer! Zwei junge Verkehrsteilnehmer hatten am Wochenende im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wohl zu tief ins Glas geschaut und sind trotzdem noch Fahrrad beziehungsweise Auto gefahren. Das hätten sie mal lieber sein lassen sollen. Jede Menge Ärger wäre ihnen erspart geblieben.
"Experte" Nummer eins war laut Polizeidirektion Dresden am frühen Sonntag gegen 4.30 Uhr mit seinem VW Fox im Dippoldiswalder Ortsteil Reichstädt unterwegs.
Auf der Ruppendorfer Straße kam der 18-Jährige in Fahrtrichtung Ruppendorf etwa 100 Meter nach der Einmündung "Am Hofbusch" nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug er sich mit seinem kleinen Volkswagen.
Statt die Polizei (oder seine Eltern) zu rufen, machte sich der Fahranfänger leicht verletzt vom Acker. Ordnungshüter konnten den 18-Jährigen später einfangen, er musste pusten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille.
Zudem sei eine Blutentnahme veranlasst worden. Seinen Führerschein ist der junge Deutsche vorerst los. An seinem VW entstand rund 2400 Euro Sachschaden.
Junger Promille-Radler landet nach heftigem Crash im Krankenhaus
"Experte" Nummer zwei erwischte es später am Tag schlimmer. Zumindest, was die Schmerzen angeht.
Ein 21-Jähriger war laut Polizei gegen 20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Dohnaischen Straße in Pirna unterwegs. Auf dem Weg in Richtung Elbe, kurz nach der Jacobäerstraße, scheint der junge Mann getrieft zu haben.
Er krachte gegen eine Bank, stürzte und erlitt dadurch schwere Verletzungen. Sein Abend endete im Krankenhaus.
Untersuchungen ergaben, dass der 21-Jährige mit 0,8 Promille auf dem Tacho auf den Sattel gestiegen war. Auch in diesem Fall veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme.
Gegen den Deutschen wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt.
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