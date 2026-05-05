Autsch! Radler donnert gegen Bank, VW-Fahrer überschlägt sich: Jetzt ist der Lappen weg

Pirna/Dippoldiswalde - Alkohol am Steuer, Ungeheuer! Zwei junge Verkehrsteilnehmer hatten am Wochenende im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wohl zu tief ins Glas geschaut und sind trotzdem noch Fahrrad beziehungsweise Auto gefahren. Das hätten sie mal lieber sein lassen sollen. Jede Menge Ärger wäre ihnen erspart geblieben.

Mit mehr als ein Promille setzte sich der 18-Jährige hinters Steuer - keine gute Idee! (Symbolfoto) © 123RF/arrowsmith2

"Experte" Nummer eins war laut Polizeidirektion Dresden am frühen Sonntag gegen 4.30 Uhr mit seinem VW Fox im Dippoldiswalder Ortsteil Reichstädt unterwegs.

Auf der Ruppendorfer Straße kam der 18-Jährige in Fahrtrichtung Ruppendorf etwa 100 Meter nach der Einmündung "Am Hofbusch" nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug er sich mit seinem kleinen Volkswagen.

Statt die Polizei (oder seine Eltern) zu rufen, machte sich der Fahranfänger leicht verletzt vom Acker. Ordnungshüter konnten den 18-Jährigen später einfangen, er musste pusten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille.

Zudem sei eine Blutentnahme veranlasst worden. Seinen Führerschein ist der junge Deutsche vorerst los. An seinem VW entstand rund 2400 Euro Sachschaden.