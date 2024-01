Alkoholisiert und ohne Führerschein: Nächtliche Spritztour im Auto der Eltern endet übel

Die beiden Mitfahrerinnen des 20-Jährigen mussten nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Passiert ist das Ganze laut einem Sprecher der Polizei am frühen Morgen des heutigen Sonntags in Dausenau (Rhein-Lahn-Kreis) in Rheinland-Pfalz.

Der 20-Jährige war aus Richtung Bad Ems kommend auf der B260 in Richtung Dausenau unterwegs, als er wohl aufgrund seines alkoholisierten Zustands die Kontrolle über das Auto verlor.

Der Wagen kam nach links von der Straße ab und durchbrach das Geländer der Brücke über die Lahn. Dabei wurde das Fahrzeug glücklicherweise so stark abgebremst, dass es nicht in den Fluss fiel.

Die beiden 17 und 20 Jahre alten Mitfahrerinnen erlitten bei dem Crash leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.