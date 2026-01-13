Alle Hände voll zu tun: Serie von Ladendiebstählen in Mühlhausen

Mühlhausen - In Mühlhausen hatte die Polizei am Montag alle Hände voll zu tun: Gleich mehrere Ladendiebstähle beschäftigten die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich im Stadtgebiet.

Polizeibeamte kümmerten sich in Mühlhausen um mehrere Geschäfte, nachdem es dort innerhalb kurzer Zeit zu mehreren Ladendiebstählen gekommen war. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

In allen Fällen waren aufmerksame Mitarbeiter der betroffenen Geschäfte entscheidend, die die mutmaßlichen Täter beobachteten, festhielten und die Polizei verständigten.

Zweimal ging es dabei um einen Discounter in der Eisenacher Straße. Zunächst wurde dort am frühen Nachmittag gegen 13.20 Uhr ein Mann dabei ertappt, Waren ohne Bezahlung aus dem Laden bringen zu wollen.

Wenige Stunden später ereignete sich im selben Markt ein ähnlicher Vorfall mit einer Frau. In beiden Fällen blieb der entstandene Schaden vergleichsweise gering.

Auch ein Drogeriemarkt im Steinweg wurde zum Tatort: Gegen 14.50 Uhr fiel dort ein Jugendlicher auf, der versuchte, Parfüm im Wert von mehr als 100 Euro zu entwenden. Das Vorhaben wurde jedoch rechtzeitig entdeckt.