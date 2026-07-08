Amok-Alarm an Gymnasium in Oberbayern: Schusswaffe des Täters versagte nach einem Schuss

Schongau - Bei einem mutmaßlichen Amoklauf an einem Gymnasium in Oberbayern sind zwei 13 Jahre alte Mädchen schwer verletzt worden.

Einsatzfahrzeuge stehen vor dem Welfen-Gymnasium in Schongau. © Christoph Peters/Münchner Merkur/tz/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde ein 16-Jähriger festgenommen. Laut Polizei gibt es Hinweise auf eine Amoktat. Der Jugendliche hatte ein Messer und eine Schusswaffe dabei.

Der Täter gab laut Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (56, CSU) einen Schuss ab, der niemanden verletzte. Dann habe die Schusswaffe versagt.

Dann habe der 16-Jährige ein Messer gezogen. Lehrkräfte und Polizei hätten den Täter wenig später überwältigt und gestoppt.

Mindestens zwei 13 Jahre alte Mädchen wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Es handelt sich um Schülerinnen des Gymnasiums. Beide Verletzte befinden sich inzwischen außer Lebensgefahr.

Mehr als 15 Streifen waren am Mittag zum Welfen-Gymnasium im Dornauer Weg in Schongau geeilt. Auch sechs Hubschrauber seien am Einsatz beteiligt, vier davon von der ADAC-Luftrettung, sagte ein Sprecher. Einer der vier Helikopter sei zur Versorgung von Verletzten genutzt worden.

Der Vorfall habe sich teilweise auf dem Schulgelände und in unmittelbarer Nähe des Gymnasiums ereignet.