09.07.2026 12:36 Amoklauf an Gymnasium: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes

Einen Tag nach der Gewalttat an einem Gymnasium in Oberbayern geht dort die Schule weiter. Doch wie?

Von Marco Schimpfhauser, Paulina Sternsdorf

Schongau - Nach dem von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (56) als "Amoktat eines Einzeltäters" bezeichneten Vorfall am Welfen-Gymnasium im oberbayerischen Schongau geht am Donnerstag der Unterricht wieder weiter. Doch an Dienst nach Vorschrift ist nach so einem Vorfall nicht zu denken.

Ein Großaufgebot an Spezialkräften und Polizei war im Einsatz. Wie der Schüler an die Schusswaffe kam und was ihn zu der Tat bewegt haben könnte, ist noch unklar. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Das ist auch dem zuständigen Landratsamt bewusst und so werde ein Kriseninterventionsteam bereitstehen. Sie sollen für Gespräche mit Schülern und Lehrern vor Ort sein, um die Ereignisse vom Mittwoch verarbeiten zu können. Wie ein Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft München II mitteilte, soll der mutmaßliche Täter (16) im Laufe des Tages zur Haftprüfung dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Polizeimeldungen Mann bietet Kind Geld für Sex an: 12-Jährige lockt mutmaßlichen Täter in Polizei-Falle Dieser müsse entscheiden, ob der 16-Jährige in Untersuchungshaft genommen oder vorläufig in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werde. Dobrindt hatte am Mittwochabend bereits mitgeteilt, dass sich der Beschuldigte in U-Haft befinden würde. Dies wurde am Donnerstagvormittag korrigiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes.

Täter attackierte Schülerinnen mit einem Messer

Zwei Schülerinnen wurden schwer verletzt. © Festnahme und Verletzte an Gymnasium in Schongau Offenbar hatte der 16-jährige Ex-Schüler des Gymnasiums im Dornauer Weg versucht, ein Schulmassaker anzurichten. Mit einer Pistole bewaffnet betrat er gegen 12.50 Uhr das Gelände und feuerte einen Schuss ab. Dieser verletzt jedoch niemanden. Unmittelbar danach versagte die Waffe ihren Dienst. Der Täter griff daraufhin zu seinem Messer und attackierte damit zwei 13 Jahre alte Mädchen. Polizeimeldungen Er hatte schon mehr als 3,6 Promille: Betrunkener beim Bier-Klau erwischt Diese wurden schwer verletzt und schwebten zwischenzeitlich beide in Lebensgefahr. Mit einem Rettungshubschrauber mussten beide in die Klinik geflogen werden.

Dobrindt reist in seinen Wahlkreis: "Wir stehen schockiert vor dieser irrsinnigen Tat."