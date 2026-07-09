Mögliche Bedrohungslage: Großeinsatz an Schule in NRW

Solingen - Wegen eines Anrufs zu einer möglichen Bedrohungslage ist die Polizei am Vormittag zu einer Schule in Solingen ausgerückt.

Die Polizei hat die Schule in Solingen sicherheitshalber geräumt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Bislang habe man allerdings keinerlei Feststellungen machen können, die tatsächlich auf eine Bedrohungslage hinweisen.

"Es verdichten sich die Hinweise, dass es sich um eine Falschmeldung handelt", sagte ein Polizeisprecher.

Den Angaben zufolge war gegen 9.40 Uhr bei der Polizei ein entsprechender Anruf eingegangen.

Daraufhin sei man mit starken Kräften ausgerückt, um die Lage vor Ort zu klären.