Er hatte schon mehr als 3,6 Promille: Betrunkener beim Bier-Klau erwischt

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In Glauchau hat ein Mann versucht, 24 Dosen Bier zu klauen. Die Polizei bemerkte, dass er alkoholisiert war. Das Ergebnis eines Alkoholtests: 3,68 Promille.

Von Victoria Winkel

Glauchau - In Glauchau (Landkreis Zwickau) war am Mittwoch ein Ladendieb (30) unterwegs. Der 30-Jährige war stark betrunken und wollte offenbar Nachschub besorgen.

In Glauchau wollte ein Mann 24 Dosen Bier klauen, dabei war er schon stark betrunken. (Symbolbild)
In Glauchau wollte ein Mann 24 Dosen Bier klauen, dabei war er schon stark betrunken. (Symbolbild)  © sergeycherevko/123RF

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte die Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Hans-Lorenz-Straße, wie ein Mann mehrere Dosen Bier in seinem Rucksack verstaute.

An der Kasse wollte er einfach durchgehen, ohne das Bier zu bezahlen.

Das Supermarktpersonal sprach den 30-Jährigen an, der daraufhin zu fliehen versuchte. Zwei Mitarbeiterinnen konnten den mutmaßlichen Ladendieb aber überwinden.

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Die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten fanden im Rucksack des 30-Jährigen insgesamt 24 Bierdosen im Wert von etwa 24 Euro. Doch das ist noch nicht alles.

"Da der Deutsche alkoholisiert wirkte, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: 3,68 Promille", so ein Polizeisprecher.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Titelfoto: sergeycherevko/123RF

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