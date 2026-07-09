Er hatte schon mehr als 3,6 Promille: Betrunkener beim Bier-Klau erwischt
Glauchau - In Glauchau (Landkreis Zwickau) war am Mittwoch ein Ladendieb (30) unterwegs. Der 30-Jährige war stark betrunken und wollte offenbar Nachschub besorgen.
Wie die Polizei mitteilte, bemerkte die Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Hans-Lorenz-Straße, wie ein Mann mehrere Dosen Bier in seinem Rucksack verstaute.
An der Kasse wollte er einfach durchgehen, ohne das Bier zu bezahlen.
Das Supermarktpersonal sprach den 30-Jährigen an, der daraufhin zu fliehen versuchte. Zwei Mitarbeiterinnen konnten den mutmaßlichen Ladendieb aber überwinden.
Die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten fanden im Rucksack des 30-Jährigen insgesamt 24 Bierdosen im Wert von etwa 24 Euro. Doch das ist noch nicht alles.
"Da der Deutsche alkoholisiert wirkte, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: 3,68 Promille", so ein Polizeisprecher.
Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.
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