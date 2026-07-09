Nichte soll schweren Unfall verursacht haben: Betrüger erbeuten Tausende Euro von Seniorin

Kamenz - Immer wieder kommt es in Sachsen zu sogenannten Schockanrufen - diesmal in der Nähe von Kamenz, wo eine Seniorin um 5000 Euro Bargeld gebracht wurde.

Eine Seniorin ist nahe Kamenz Betrügern zum Opfer gefallen. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, ereignete sich die Tat am Dienstagnachmittag bei Kamenz.

Unbekannte Täter kontaktierten die Frau telefonisch und gaben zu verstehen, dass ihre Nichte einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe.

Anschließend forderten die Betrüger Bargeld für eine Kautionszahlung.

Die ältere Dame übergab einem Tatverdächtigen vor ihrer Hauseingangstür rund 5000 Euro. Der örtliche Revierkriminaldienst ermittelt nun wegen Betrugs.

Die Polizei rät einmal mehr dazu, stets wachsam zu sein. Solltet Ihr einen entsprechenden Anruf erhalten, beendet sofort das Gespräch und verständigt die Polizei.