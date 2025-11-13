Angeblich wegen Messe: 400 Cannabis-Pflanzen in Transporter entdeckt

Vohenstrauß - Auf der A6 im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab haben Schleierfahnder am Donnerstagvormittag gegen 8.30 Uhr einen Kleintransporter mit italienischer Zulassung kontrolliert – und eine brisante Entdeckung gemacht.

Durch das in Bayern streng verfolgte Cannabisgesetz bleibt der Schwarzmarkt am Leben. Handelt es sich bei diesen 400 Pflanzen aber um Ausstellungsware für eine Messe? Die Polizei ermittelt. © Polizeipräsidium Oberpfalz

In dem Auto saßen drei Männer mit italienischer Staatsangehörigkeit.

"Die Überprüfung der Ladefläche durch die Fahnder ergab, dass sich dort vier Kartons mit über 400 Cannabispflanzen befanden", teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit.

Die Beamten stellten die Pflanzen sicher. Die Kripo Weiden übernahm die Sachbearbeitung und führt die Ermittlungen gegen die Beschuldigten.

"Nach ihren Angaben waren sie auf dem Weg von Mailand nach Prag, um die Pflanzen auf der Cannabismesse 'Cannafest Prag 2025' auszustellen."

Der 62-jährige Fahrer des Wagens gab zu, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Ein entsprechender Drogen-Schnelltest bestätigte die Aussage.