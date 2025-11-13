Angeblich wegen Messe: 400 Cannabis-Pflanzen in Transporter entdeckt

A6 bei Vohenstrauß: Schleierfahnder stoppen Kleintransporter, sichern über 400 Cannabispflanzen. Drei Italiener tatverdächtig, Fahrer wohl unter Drogen.

Von Marco Schimpfhauser

Vohenstrauß - Auf der A6 im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab haben Schleierfahnder am Donnerstagvormittag gegen 8.30 Uhr einen Kleintransporter mit italienischer Zulassung kontrolliert – und eine brisante Entdeckung gemacht.

Durch das in Bayern streng verfolgte Cannabisgesetz bleibt der Schwarzmarkt am Leben. Handelt es sich bei diesen 400 Pflanzen aber um Ausstellungsware für eine Messe? Die Polizei ermittelt.
Durch das in Bayern streng verfolgte Cannabisgesetz bleibt der Schwarzmarkt am Leben. Handelt es sich bei diesen 400 Pflanzen aber um Ausstellungsware für eine Messe? Die Polizei ermittelt.  © Polizeipräsidium Oberpfalz

In dem Auto saßen drei Männer mit italienischer Staatsangehörigkeit.

"Die Überprüfung der Ladefläche durch die Fahnder ergab, dass sich dort vier Kartons mit über 400 Cannabispflanzen befanden", teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit.

Die Beamten stellten die Pflanzen sicher. Die Kripo Weiden übernahm die Sachbearbeitung und führt die Ermittlungen gegen die Beschuldigten.

Wegen Zigaretten mit Küchenmesser erpresst: Polizei sucht Zeugen
Polizeimeldungen Wegen Zigaretten mit Küchenmesser erpresst: Polizei sucht Zeugen

"Nach ihren Angaben waren sie auf dem Weg von Mailand nach Prag, um die Pflanzen auf der Cannabismesse 'Cannafest Prag 2025' auszustellen."

Der 62-jährige Fahrer des Wagens gab zu, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Ein entsprechender Drogen-Schnelltest bestätigte die Aussage.

Gibt es Hintermänner? Die Ermittler bleiben weiter dran

Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde ihnen durch die Polizisten untersagt. Denn auch die beiden Mitfahrer standen unter dem Einfluss von Cannabis.

Gegen alle drei Männer wird wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis und der unerlaubten Durchfuhr nach dem Konsumcannabisgesetz ermittelt. Den Fahrer erwartet zusätzlich eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Die Kripo wertet Spuren aus und klärt Herkunft, Bestimmungsort und mögliche Hintermänner – belastbare Zusatzangaben nannten die Ermittler zunächst nicht. Die Untersuchungen laufen.

Titelfoto: Polizeipräsidium Oberpfalz

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: