Angeblich wegen Messe: 400 Cannabis-Pflanzen in Transporter entdeckt
Vohenstrauß - Auf der A6 im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab haben Schleierfahnder am Donnerstagvormittag gegen 8.30 Uhr einen Kleintransporter mit italienischer Zulassung kontrolliert – und eine brisante Entdeckung gemacht.
In dem Auto saßen drei Männer mit italienischer Staatsangehörigkeit.
"Die Überprüfung der Ladefläche durch die Fahnder ergab, dass sich dort vier Kartons mit über 400 Cannabispflanzen befanden", teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit.
Die Beamten stellten die Pflanzen sicher. Die Kripo Weiden übernahm die Sachbearbeitung und führt die Ermittlungen gegen die Beschuldigten.
"Nach ihren Angaben waren sie auf dem Weg von Mailand nach Prag, um die Pflanzen auf der Cannabismesse 'Cannafest Prag 2025' auszustellen."
Der 62-jährige Fahrer des Wagens gab zu, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Ein entsprechender Drogen-Schnelltest bestätigte die Aussage.
Gibt es Hintermänner? Die Ermittler bleiben weiter dran
Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde ihnen durch die Polizisten untersagt. Denn auch die beiden Mitfahrer standen unter dem Einfluss von Cannabis.
Gegen alle drei Männer wird wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis und der unerlaubten Durchfuhr nach dem Konsumcannabisgesetz ermittelt. Den Fahrer erwartet zusätzlich eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.
Die Kripo wertet Spuren aus und klärt Herkunft, Bestimmungsort und mögliche Hintermänner – belastbare Zusatzangaben nannten die Ermittler zunächst nicht. Die Untersuchungen laufen.
Titelfoto: Polizeipräsidium Oberpfalz