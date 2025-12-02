Angegriffen und Geld geklaut: Unbekannte rauben jungen Fußball-Fan vor Lokal aus

München - Eigentlich haben Bayern München und der FC St. Pauli – trotz der absoluten Widersprüche – eine tiefe Verbindung zueinander. Bei so manchen Straßenräubern scheint das aber nicht angekommen zu sein. Am Samstagabend wurde ein 16-jähriger St.-Pauli-Fan attackiert und ausgeraubt.

Nach einem Übergriff beim Münchner Hauptbahnhof fahndet die Polizei nach drei unbekannten Tätern. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Drei Männer haben den Teenager laut Polizei bei einem Lokal am Hauptbahnhof angesprochen.

Er war zuvor mit zwei Freunden beim Bundesligaspiel der beiden Vereine.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, "stellten sich drei Männer ihnen in den Weg und fragten sie, ob sie etwas mit Fußball zu tun hätten".

Der 16-Jährige ahnte, dass es Ärger geben könnte, und verneinte. Doch seine Umhängetasche mit dem Symbol der Kiezkicker verriet ihn.

Ein Angreifer packte ihn und hielt den Jungen im Schwitzkasten. "Anschließend zog er mit Gewalt die Umhängetasche über den Kopf", heißt es weiter.