Angriff auf Wuppertaler Schwebebahn: Stadtwerke berichten von Beschuss

Wuppertal - Die Wuppertaler Schwebebahn ist während der Fahrt beworfen oder beschossen worden. Zwei Scheiben seien beschädigt, Verletzte gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Die betroffenen Wagen befinden sich im Depot und sollen am Mittwoch weiter untersucht werden. © Christoph Petersen

Möglicherweise seien Steine auf die Schwebebahn geworfen worden. Das Glas der Sicherheitsscheiben sei nur gesplittert.

Die genaue Ursache sei noch unklar, die Wagen seien nun im Depot und sollen am Mittwoch weiter untersucht werden, wie der Sprecher sagte.

Es gebe auch Schäden an einem Auto - und in dessen Nähe sei ein Stein gefunden worden. "Eventuell wurden Steine von einem Parkhaus herabgeworfen - oder mit einer Zwille geschossen."

Die Stadtwerke hatten zuvor auf ihrer Facebookseite mitgeteilt, am Abend sei auf die Schwebebahn geschossen worden. Der Betrieb der Bahn war danach ab etwa 18.30 Uhr unterbrochen, wurde aber noch am Abend wieder aufgenommen.