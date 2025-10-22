Angriff auf Wuppertaler Schwebebahn: Stadtwerke berichten von Beschuss

Die Wuppertaler Schwebebahn ist während der Fahrt beworfen oder beschossen worden. Zwei Scheiben wurden beschädigt.

Von Sophia-Caroline Kosel

Wuppertal - Die Wuppertaler Schwebebahn ist während der Fahrt beworfen oder beschossen worden. Zwei Scheiben seien beschädigt, Verletzte gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Die betroffenen Wagen befinden sich im Depot und sollen am Mittwoch weiter untersucht werden.
Möglicherweise seien Steine auf die Schwebebahn geworfen worden. Das Glas der Sicherheitsscheiben sei nur gesplittert.

Die genaue Ursache sei noch unklar, die Wagen seien nun im Depot und sollen am Mittwoch weiter untersucht werden, wie der Sprecher sagte.

Es gebe auch Schäden an einem Auto - und in dessen Nähe sei ein Stein gefunden worden. "Eventuell wurden Steine von einem Parkhaus herabgeworfen - oder mit einer Zwille geschossen."

Die Stadtwerke hatten zuvor auf ihrer Facebookseite mitgeteilt, am Abend sei auf die Schwebebahn geschossen worden. Der Betrieb der Bahn war danach ab etwa 18.30 Uhr unterbrochen, wurde aber noch am Abend wieder aufgenommen.

Verletzt wurde bei der Aktion glücklicherweise niemand.
"Nach den polizeilichen Untersuchungen konnten wir den Betrieb nun doch schneller als gedacht wieder aufnehmen", schrieben die Stadtwerke weiter.

"Ein herzliches Dankeschön an alle Fahrgäste für eure Geduld und euer Verständnis. Und ein großes Dankeschön an die Einsatzkräfte vor Ort für die schnelle und professionelle Arbeit!"

