Radler auf falscher Seite unterwegs: Schwere Verletzungen nach Crash mit Auto
Osterweddingen - Am Montagabend wurde ein Radfahrer in Osterweddingen (Sachsen-Anhalt) schwer verletzt, nachdem ein Auto ihn übersehen hatte.
Der 23-Jährige war gegen 21.09 Uhr auf dem Radweg in der Straße Lange Göhren unterwegs.
Das teilte das Polizeirevier Börde am Dienstag mit.
Eine 64-jährige Autofahrerin wollte aus einer Grundstückseinfahrt auf dieselbe Straße auffahren.
Dabei übersah sie den von rechts kommenden Radler und rammte ihn mit ihrem Mitsubishi.
Der 23-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.
Die Polizei bittet Radfahrer darum, besonders in der dunklen Jahreszeit auf gute Sichtbarkeit zu achten. Neben der Beleuchtung betrifft dies auch geeignete Kleidung.
"Des Weiteren gilt auch für Fahrradfahrer grundsätzlich das Rechtsfahrgebot", erinnern die Beamten.
