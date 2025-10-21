Radler auf falscher Seite unterwegs: Schwere Verletzungen nach Crash mit Auto

Osterweddingen - Am Montagabend wurde ein Radfahrer in Osterweddingen ( Sachsen-Anhalt ) schwer verletzt, nachdem ein Auto ihn übersehen hatte.

Der Radfahrer (23) wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt. (Symbolfoto) © jahmaica/123RF

Der 23-Jährige war gegen 21.09 Uhr auf dem Radweg in der Straße Lange Göhren unterwegs.

Das teilte das Polizeirevier Börde am Dienstag mit.

Eine 64-jährige Autofahrerin wollte aus einer Grundstückseinfahrt auf dieselbe Straße auffahren.

Dabei übersah sie den von rechts kommenden Radler und rammte ihn mit ihrem Mitsubishi.

Der 23-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.