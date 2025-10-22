Überfall auf Reisebus in Bayern: Polizei fahndet weiter nach bewaffneten Räubern

Aiglsbach - Mitten in der Nacht stoppen bewaffnete Männer einen Reisebus auf der A93 in Niederbayern – und überfallen die Insassen. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen auf Hochtouren.

Die Täter täuschten eine Polizekontrolle vor. Sie befinden sich weiterhin auf der Flucht. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Täter seien weiterhin flüchtig, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Kripo bittet um Hinweise von Zeugen.

Drei bewaffnete Täter sollen den Bus in der Nacht zum Montag gegen 3.30 Uhr mit Lichtsignalen zum Abfahren von der A93 bei Aiglsbach gebracht haben. Dann hätten sie ihn gestoppt und eine Kontrolle vorgetäuscht, wie die Polizei mitteilte.

Die Männer sollen mit Schusswaffen bewaffnet gewesen sein und den Insassen Geld und Dokumente gestohlen haben. Diese seien jedoch nicht bedroht oder verletzt worden.

Mit einem Kleinbus (weißer VW) seien die Täter dann in Richtung München geflüchtet.

Auf dem Kennzeichen des Fahrzeugs sollen die Buchstaben "WR" gestanden haben, das vollständige Kfz-Kennzeichen ist jedoch nicht bekannt, wie die Polizei mitteilte.