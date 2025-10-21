Bei Abfahrt übersehen: Autos krachen ineinander
Blankenburg - Am Montag sind zwei Autos bei Blankenburg (Harz) ineinander gekracht.
Die beiden Wagen waren gegen 15.45 Uhr im Ortsteil Heimburg an der Anschlussstelle der A 36 zur L 85 unterwegs, wie das Polizeirevier Harz am Dienstag mitteilte.
Eine 48-Jährige wollte mit ihrem Skoda von der Autobahn auf die Landstraße abfahren.
Dort fuhr gerade eine 47-Jährige aus Richtung Heimburg in Richtung Blankenburg.
Aus bisher ungeklärter Ursache übersah die Skoda-Fahrerin den VW und die Autos kollidierten.
Die Frau im VW hat Glück gehabt - die 48-jährige Skoda-Fahrerin erlitt jedoch leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort.
Beide Autos mussten anschließend abgeschleppt werden.
Am Skoda entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro, am VW waren es rund 8000 Euro. Die L 85 in Richtung Heimburg war aufgrund des Unfalls eine Zeit lang gesperrt.
Titelfoto: Polizeirevier Harz