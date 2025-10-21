Bei Abfahrt übersehen: Autos krachen ineinander

Blankenburg - Am Montag sind zwei Autos bei Blankenburg ( Harz ) ineinander gekracht.

Rettungskräfte mussten die Unfallfahrerin versorgen. © Polizeirevier Harz

Die beiden Wagen waren gegen 15.45 Uhr im Ortsteil Heimburg an der Anschlussstelle der A 36 zur L 85 unterwegs, wie das Polizeirevier Harz am Dienstag mitteilte.

Eine 48-Jährige wollte mit ihrem Skoda von der Autobahn auf die Landstraße abfahren.

Dort fuhr gerade eine 47-Jährige aus Richtung Heimburg in Richtung Blankenburg.

Aus bisher ungeklärter Ursache übersah die Skoda-Fahrerin den VW und die Autos kollidierten.

Die Frau im VW hat Glück gehabt - die 48-jährige Skoda-Fahrerin erlitt jedoch leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort.

Beide Autos mussten anschließend abgeschleppt werden.