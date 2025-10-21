Gefährliches Versehen: Kokelnde Kinder setzen verlassenes Gebäude in Brand

Möckern - Am Montag haben Kinder versehentlich einen leer stehenden Saal in Möckern ( Sachsen-Anhalt ) in Brand gesetzt.

Zehn Feuerwehrwagen rückten an, um den Brand zu löschen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Die Feuerwehr wurde gegen 16 Uhr alarmiert, da aus dem verlassenen Gebäude in der Thälmannstraße dunkle Rauchwolken stiegen.

Das teilte das Polizeirevier Jerichower Land am Dienstag mit.

Zehn Feuerwehrwagen und 38 Kameraden rückten an, um den möglicherweise einsturzgefährdeten Saal mit Wasser zu fluten.

Als das Feuer gelöscht war, fanden sie schnell die Ursache: Ein im Saal aufgetürmter Berg Sperrmüll wurde angezündet.

Kurz darauf kam heraus, dass vier Kinder zwischen zehn und elf Jahren in dem Gebäude gekokelt hatten.