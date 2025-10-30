Angriff im Gefängnis: Beamter kommt verletzt ins Krankenhaus

Straubing - In einer Justizvollzugsanstalt (JVA) in Niederbayern hat ein Häftling einen Justizvollzugsbeamten angegriffen.

Hinter den Mauern der JVA Straubing hat ein Häftling einen Beamten angegriffen. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Der 29 Jahre alte Beamte wurde am Mittwoch in Straubing leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Demnach wollte sich der 27-jährige Häftling eigentlich Medikamente aushändigen lassen.

Als ein Justizvollzugsbeamter zum Medikamentenschrank ging, schlug der Häftling die Tür zu.

Danach habe der 27-Jährige den Beamten angegriffen, es sei ein Gerangel entstanden.