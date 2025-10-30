Angriff im Gefängnis: Beamter kommt verletzt ins Krankenhaus
Von Lea Sophie Gräf
Straubing - In einer Justizvollzugsanstalt (JVA) in Niederbayern hat ein Häftling einen Justizvollzugsbeamten angegriffen.
Der 29 Jahre alte Beamte wurde am Mittwoch in Straubing leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.
Demnach wollte sich der 27-jährige Häftling eigentlich Medikamente aushändigen lassen.
Als ein Justizvollzugsbeamter zum Medikamentenschrank ging, schlug der Häftling die Tür zu.
Danach habe der 27-Jährige den Beamten angegriffen, es sei ein Gerangel entstanden.
Weitere Mitarbeiter seien darauf aufmerksam geworden und zu Hilfe gekommen, hieß es. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.
Titelfoto: Armin Weigel/dpa