Angriff im Gefängnis: Beamter kommt verletzt ins Krankenhaus

Ein Häftling in Straubing möchte sich Medikamente geben lassen. Als ein Justizvollzugsbeamter zum Schrank laufen will, schlägt der Gefangene die Tür zu.

Von Lea Sophie Gräf

Straubing - In einer Justizvollzugsanstalt (JVA) in Niederbayern hat ein Häftling einen Justizvollzugsbeamten angegriffen.

Hinter den Mauern der JVA Straubing hat ein Häftling einen Beamten angegriffen. (Symbolfoto)
Hinter den Mauern der JVA Straubing hat ein Häftling einen Beamten angegriffen. (Symbolfoto)  © Armin Weigel/dpa

Der 29 Jahre alte Beamte wurde am Mittwoch in Straubing leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Demnach wollte sich der 27-jährige Häftling eigentlich Medikamente aushändigen lassen.

Als ein Justizvollzugsbeamter zum Medikamentenschrank ging, schlug der Häftling die Tür zu.

Schwarzfahrer zeigt sich selbst an: Doch das fehlende Ticket ist sein kleinstes Problem
Polizeimeldungen Schwarzfahrer zeigt sich selbst an: Doch das fehlende Ticket ist sein kleinstes Problem

Danach habe der 27-Jährige den Beamten angegriffen, es sei ein Gerangel entstanden.

Weitere Mitarbeiter seien darauf aufmerksam geworden und zu Hilfe gekommen, hieß es. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Titelfoto: Armin Weigel/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: