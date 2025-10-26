Angst vor Handy-Frequenzen: Mann attackiert Frau im Flugzeug

Nürnberg - Ein aggressiver Mann wurde von einem Flug nach Barcelona am Nürnberger Flughafen ausgeschlossen, weil er eine Frau angegriffen hatte.

In einem Flugzeug am Nürnberger Flughafen war die Polizei gefragt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 20.20 Uhr am Samstagabend meldete sich der Pilot der Maschine und bat um die Hilfe der Polizei.

Befragungen ergaben, dass der 37-jährige Spanier im Flugzeug versucht hatte, einer 61-jährigen Spanierin das Handy, welches sie um den Hals hängen hatte, zu entreißen.

Als die Frau deshalb zu Boden fiel, schlug der Mann zusätzlich auf sie ein. Er befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, berichteten die Beamten. Nach seiner Meinung würde das Telefon Frequenzen an das Flugzeug senden und es so zum Absturz bringen.

Beamten brachten den 37-Jährigen aus dem Flugzeug, das mit rund einer Stunde Verspätung schließlich abheben konnte.

Auf der Dienststelle klagte der Mann dann über Bauchschmerzen, ein Arzt sah aber keinen Anlass zu einer Behandlung. Da sich der mentale Zustand des Mannes offensichtlich gebessert hatte, wurde er wieder entlassen, so die Polizei.