Anschlag auf SPD-Wahlkreisbüro: AfD verurteilt den Angriff

Apolda - Am frühen Samstagmorgen wurde in Apolda (Weimarer Land) ein Wahlkreisbüro der SPD in der Goerdeler Straße angegriffen.

Die Scheiben des Bürgerbüros wurden zerstört. © Screenshot/Facebook/SPD Weimarer Land

Ein bislang noch unbekannter Täter hatte gegen 3.30 Uhr mit einem Werkzeug die Schaufensterscheiben eingeschlagen und die Scheiben der Eingangstür zerstört, wie die Polizei am Sonntag erklärte. Insgesamt sieben Scheiben wurden durch die Attacke demoliert.

Darüber hinaus zündete der Kriminelle auf der Straße vor dem Büro mehrere Feuerwerkskörper an. Die Böller waren den Angaben nach aber nicht die Ursache für den Schaden am Wahlkreisbüro.

Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Kaufland. Der entstandene Schaden belaufe sich laut Parteiangaben auf mehrere tausend Euro.

Thüringens Innenminister Georg Maier (58, SPD) verurteile die Tat und schrieb auf seinem Twitter/X-Profil von einem "hinterhältigen Anschlag" auf das Bürgerbüro.