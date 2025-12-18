Gewalt bei Anti-AfD-Protesten in Gießen: Gegen Polizisten und Demonstranten wird ermittelt

Gießen - Nach Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten bei Protesten gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation in Gießen kümmert sich eine eigene Arbeitsgruppe des Polizeipräsidiums Mittelhessen um die Ermittlungen.

Bei den Protesten in Gießen gegen die AfD kam es zu mehreren Zusammenstößen zwischen Polizisten und Demonstranten. © Boris Roessler/dpa

Aktuell führe die Arbeitsgruppe eine mittlere zweistellige Zahl von Ermittlungsverfahren, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. "Teilweise richten diese sich auch gegen Polizeivollzugsbeamte", hieß es weiter.

Die Arbeitsgruppe führe Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes, der Beleidigung, der Körperverletzung, des Landfriedensbruches und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die Anzeigen seien schriftlich über verschiedenste Kanäle eingegangen, etwa per E-Mail oder über die Onlinewache, oder seien von Polizeibeamten von Amts wegen erstattet worden.

Im Zusammenhang mit den Protesten habe es insgesamt neun vorläufige Festnahmen gegeben, unter anderem wegen Hausfriedensbruches, Nötigung und Widerstandes. Die Polizei hatte 565 Identitätsfeststellungen durchgeführt. Inhaftierungen habe es im Zusammenhang mit dem Einsatz nicht gegeben.