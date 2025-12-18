Schwarzarbeit-Verstöße aufgedeckt: Einmal klicken die Handschellen

Magdeburg - In nur drei Tagen deckte der Zoll in ganz Sachsen-Anhalt Unmengen von Verstößen auf, die auf Schwarzarbeit hinweisen. Auch mehrere Fluchtversuche mussten vereitelt werden.

Der Zoll hat in Sachsen-Anhalt zahlreiche Verstöße aufgedeckt. (Symbolfoto) © Hauptzollamt Magdeburg

Vom 9. bis 11. Dezember wurden im ganzen Land 83 Lokale und 166 Arbeiter geprüft.

Die Einsätze in den Landkreisen Harz, Salzwedel, Dessau-Rößlau, Börde, Halle und Stendal konzentrierten sich vor allem auf Barbershops, Shishabars, Spielotheken und die Imbissgastronomie.

Dabei wurden sieben Strafverfahren und zehn Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, teilte das Hauptzollamt Magdeburg mit.

"Im Landkreis Harz versuchten sich insgesamt sechs Personen der Kontrolle des Zolls durch Flucht zu entziehen. Alle Fluchtversuche konnten jedoch [...] vereitelt werden", so Pressesprecher Sebastian Schultz.

Ein Mann musste demnach von der Landespolizei festgenommen werden.