Attacke bei Hanau: Wollte 40-Jähriger seine Mutter töten?

Am späten Mittwochabend kam es in Hasselroth bei Hanau offenbar zu einem versuchten Tötungsdelikt: Ein 40-jähriger Mann wurde festgenommen. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Der Angriff erfolgte am späten Abend des zurückliegenden Mittwochs in einem Wohnhaus in der Gemeinde Hasselroth östlich von Hanau, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und die Hanauer Staatsanwaltschaft am heutigen Freitag gemeinsam mitteilte.

Demnach soll ein 40 Jahre alter Mann gegen 22.50 Uhr völlig unvermittelt seine Mutter attackiert haben. Nach ersten Ermittlungen versuchte er, die Frau zu ersticken.

"Zudem soll er ihr gegenüber geäußert haben, dass er sie umbringen wolle", ergänzte ein Sprecher.

Die angegriffene Frau konnte sich jedoch losreißen und zusammen mit der Großmutter des Verdächtigen aus dem Haus fliehen.