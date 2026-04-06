Auf frischer Tat ertappt: Mann will Audi anzünden und haut ab
Quedlinburg - Auf frischer Tat ertappt! Am frühen Sonntagmorgen versuchte ein noch unbekannter Mann, im Landkreis Harz ein fremdes Auto anzuzünden. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Gegen 5.30 Uhr beobachtete ein 25-jähriger Mann, wie sich ein Unbekannter an seinem Audi, der in der Straße "Augustinern" in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) abgestellt war, zu schaffen machte.
Der Halter konfrontierte den Unbekannten, konnte ihn aber nicht am Fliehen hindern. Dann sah er den Schaden: Der Mann hatte versucht, den Audi anzuzünden.
Der 25-Jährige konnte den Brand noch in der Entstehung löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt, teilte das Polizeirevier Harz mit.
Die Beamten fahnden jetzt nach dem Feuerteufel und beschrieben ihn wie folgt:
männlich
25 bis 30 Jahre alt
etwa 1,80 Meter groß
mitteleuropäischer Phänotyp
dunkle Bekleidung
trug vermutlich Brille
Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 oder über das elektronische Polizeirevier.
Titelfoto: Polizeirevier Harz