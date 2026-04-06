Auf frischer Tat ertappt: Mann will Audi anzünden und haut ab

Quedlinburg - Auf frischer Tat ertappt! Am frühen Sonntagmorgen versuchte ein noch unbekannter Mann, im Landkreis Harz ein fremdes Auto anzuzünden. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Ein Feuerteufel wurde im Landkreis Harz auf frischer Tat ertappt. © Polizeirevier Harz

Gegen 5.30 Uhr beobachtete ein 25-jähriger Mann, wie sich ein Unbekannter an seinem Audi, der in der Straße "Augustinern" in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) abgestellt war, zu schaffen machte.

Der Halter konfrontierte den Unbekannten, konnte ihn aber nicht am Fliehen hindern. Dann sah er den Schaden: Der Mann hatte versucht, den Audi anzuzünden.

Der 25-Jährige konnte den Brand noch in der Entstehung löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Die Beamten fahnden jetzt nach dem Feuerteufel und beschrieben ihn wie folgt: