Auf frischer Tat ertappt: Mitarbeiter zapfen Diesel aus Firmenwagen

Hof - Über Monate sollen zwei Mitarbeiter einer Firma in Hof Diesel aus Firmenfahrzeugen gestohlen haben. Nun beobachteten Ermittler die beiden Verdächtigen bei ihrer Tat und nahmen sie fest, wie die Polizei mitteilte.

Polizisten legten sich auf die Lauer und erwischten die Diebe bei der Arbeit. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Die 46 und 53 Jahre alten Mitarbeiter standen demnach schon nach firmeninternen Ermittlungen unter Verdacht. Sie sollen Firmenfahrzeuge betankt und daraus Diesel in Kanister abgezapft haben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Ein anderer Mitarbeiter erstattete dem Sprecher zufolge im Auftrag des Firmenchefs deshalb Anzeige.

Am Freitagmorgen hätten Beamte das Firmengelände in der Bernd-Hering-Straße überwacht und die Verdächtigen dabei beobachtet, wie sie mehrere befüllte Kanister in ein Privatauto geladen hätten.

Die Polizei habe sechs Kanister in zwei privaten Fahrzeugen gefunden, so der Sprecher.