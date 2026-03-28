Auf Papas Schoß: Junge (4) fährt mit Kippe im Mund über A8

Unterhaching - Ein besonders krasser Fall von Verantwortungslosigkeit zeigte sich den Beamten der Autobahnpolizei im Kreis München: Ein Vater fuhr mit seinem Sohn auf dem Schoß auf der A8 - und das war nur die Spitze des Eisbergs.

Die Polizei kontrolliert den BMW an der A8 im Kreis München. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Eine Streife der Autobahnpolizei Holzkirchen kontrollierte den BMW am Freitagnachmittag und die Beamten trauten ihren Augen kaum, denn der 22-jährige Fahrer aus Unterhaching saß nicht allein am Steuer!

Auf seinem Schoß saß sein vierjähriger Sohn, völlig ungesichert. Einen Kindersitz hatte der Mann zwar im Auto, allerdings im Kofferraum.

Und damit nicht genug: Bei der Kontrolle hatte der Junge eine Zigarette im Mund und versuchte gerade diese mit einem Feuerzeug anzuzünden, berichteten die Beamten. Die Polizisten griffen ein und verhinderten, dass das Kind rauchte.

Die Überprüfung des Mannes setzte dem Ganzen dann die Krone auf: Wie sich herausstellte, hatte der 22-Jährige keinen Führerschein.

Was er den Beamten zeigte, entpuppte sich als Fälschung.