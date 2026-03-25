Auf Rheinmetall-Dach und Hebebühne: Riskante Aktivisten-Aktionen in Berlin

Berlin - Seit Mittwochmorgen sind Aktivisten in Berlin unterwegs und präsentieren ihre Transparente.

Die Polizei ist seit Mittwochmorgen wegen Aktivitäten von Aktivisten im Einsatz.(Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Vier Aktivisten kletterten gegen 6 Uhr auf das Dach eines Gebäudes des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Gesundbrunnen. Laut Polizei führten sie Transparente mit Bezug zum Nahostkonflikt mit sich und schütteten Farbe über die Fassade des Gebäudes.

Um die Personen vom Dach zu bergen, wurden Spezialkräfte für Höhenrettung hinzugezogen. Die Polizei war mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Lage war dennoch übersichtlich und ruhig.

Gegen 13 Uhr folgte der nächste Einsatz: Auf dem Europaplatz im Tiergarten haben vier Personen eine Hebebühne aufgebaut und zeigen dort Transparente. Auch hier wurde die Höhenrettung hinzugerufen.