Tablet-Jagd durch halb Deutschland hält Polizei auf Trab

Berlin/Cottbus - Die Suche nach einem gestohlenen Tablet hat kürzlich zu einer Schnitzeljagd in gleich drei Bundesländern geführt.

Der Vater posiert freudestrahlend mit dem gefundenen Tablet und den beteiligten Beamten. © Facebook/Polizei Berlin

Geklaut hatten die Langfinger das elektronische Gerät nämlich in Hannover - bei einem Einbruch in ein Auto, wie die Polizei Berlin bei Facebook mitteilte.

Am Tag darauf gelang es dem Vater, das entwendete Tablet seiner Tochter am Zentralen Omnibus-Bahnhof von Berlin (ZOB) zu orten, sodass er umgehend die Hauptstadtpolizei informierte. Daraufhin machten sich einige Beamte auf den Weg zu dem Busbahnhof, um nach dem Diebesgut zu suchen - gefunden haben sie es zunächst jedoch nicht.

Die nächste Ortung brachte die Einsatzkräfte dann auf die Spur eines Reisebusses, der nach Brandenburg unterwegs war. Allerdings verlief auch hier die Suche erneut erfolglos.

Die dritte Standortbestimmung führte dann schließlich zum gewünschten Erfolg. Allerdings musste dafür die Polizeibehörde eines dritten Bundeslandes eingeschaltet werden.