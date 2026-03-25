Politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen: Mehrere Peugeots in Leipzig angegriffen

Leipzig - Mehrere Fahrzeuge der Marke Peugeot wurden in der Nacht zu Mittwoch in Leipzig beschädigt. Da alle einer bekannten Immobilienfirma gehören, geht die Polizei von einem mutmaßlich politischen Hintergrund aus.

Die Unbekannten schlugen an drei Orten zu. Unter anderem in der Hildegardstraße. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die unbekannten Täter waren in mehreren Stadtteilen unterwegs. Das bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Mittwoch.

In der Holbeinstraße in Leipzig-Schleußig wurden die Seitenscheiben an einem Fahrzeug zerstört und die Frontscheibe beschädigt. Außerdem wurde die Luft von einigen Reifen herausgelassen.

Im Stadtteil Volkmarsdorf wurde in der Hildegardstraße ein Peugeot mit Farbe besprüht. "Unter anderem wurde ein Schriftzug mit einer Forderung im Zusammenhang mit Mieten angebracht", so die Polizeisprecherin.

Auch dort wurden die Seitenscheiben und Reifen beschädigt.

Ein ähnliches Bild zeigte sich auch in Leipzig-Connewitz. Dort wurden an einem Fahrzeug in der Arno-Nitzsche-Straße ebenfalls die Seitenscheiben eingeschlagen und die Luft aus den Reifen gelassen. Dazu wurde das Auto mit roter Farbe beschmiert.