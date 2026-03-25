Politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen: Mehrere Peugeots in Leipzig angegriffen
Leipzig - Mehrere Fahrzeuge der Marke Peugeot wurden in der Nacht zu Mittwoch in Leipzig beschädigt. Da alle einer bekannten Immobilienfirma gehören, geht die Polizei von einem mutmaßlich politischen Hintergrund aus.
Die unbekannten Täter waren in mehreren Stadtteilen unterwegs. Das bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Mittwoch.
In der Holbeinstraße in Leipzig-Schleußig wurden die Seitenscheiben an einem Fahrzeug zerstört und die Frontscheibe beschädigt. Außerdem wurde die Luft von einigen Reifen herausgelassen.
Im Stadtteil Volkmarsdorf wurde in der Hildegardstraße ein Peugeot mit Farbe besprüht. "Unter anderem wurde ein Schriftzug mit einer Forderung im Zusammenhang mit Mieten angebracht", so die Polizeisprecherin.
Auch dort wurden die Seitenscheiben und Reifen beschädigt.
Ein ähnliches Bild zeigte sich auch in Leipzig-Connewitz. Dort wurden an einem Fahrzeug in der Arno-Nitzsche-Straße ebenfalls die Seitenscheiben eingeschlagen und die Luft aus den Reifen gelassen. Dazu wurde das Auto mit roter Farbe beschmiert.
Der Staatsschutz hat zusammen mit den zuständigen Polizeirevieren die Ermittlungen übernommen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte noch nicht beziffert werden.
Es sind nicht die ersten Angriffe auf Fahrzeuge dieser Art. Anfang Januar wurde ein Fahrzeug einer Immobilienfirma in der Südvorstadt angezündet.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier