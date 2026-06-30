Festnahme im Südwesten: Mann wollte "Krieg des Terrors" in Rumänien entfachen

Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat in Baden-Württemberg einen Rumänen festnehmen lassen, der versucht haben soll, eine rechtsextremistische Terrorgruppe zu gründen.

Der junge Mann soll zahlreiche Straftaten begangen haben. Er kommt heute vor den Bundesgerichtshof. © Christoph Schmidt/dpa

Die Gruppierung sollte in Rumänien einen "Krieg des Terrors" entfachen und "zum Untergang des rumänischen Staates sowie zur Errichtung eines neuen Staatsgebildes nach nationalsozialistischem Vorbild beitragen", so die Karlsruher Behörde.

Ab Anfang 2023 soll der Mann sich um die Gründung dieser rechtsextremistischen Gruppe bemüht haben. "Um Mitglieder für die Vereinigung zu gewinnen, betrieb der Beschuldigte von Deutschland aus über einen Messenger-Dienst zwei Kanäle", heißt es weiter in einer Mitteilung. "Diese richteten sich insbesondere an junge Rumänen."

Der Mann habe Abonnenten und Mitglieder zu verschiedenen Straftaten aufgefordert - etwa zum Anbringen von Graffitis mit rechtsextremen Symbolen, zum Verleiten junger Mädchen zur Selbstverletzung, zu Brandanschlägen auf von Migranten oder Personen der LGBTQ-Community genutzte Gebäude, oder zur Tötung von "Untermenschen".

Zudem habe er Anleitungen zur Herstellung von Gift und Sprengstoffen und zum Bau von Molotow-Cocktails und Autobomben veröffentlicht, teilte die Bundesanwaltschaft mit.