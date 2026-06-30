Festnahme im Südwesten: Mann wollte "Krieg des Terrors" in Rumänien entfachen
Von Jacqueline Melcher
Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat in Baden-Württemberg einen Rumänen festnehmen lassen, der versucht haben soll, eine rechtsextremistische Terrorgruppe zu gründen.
Die Gruppierung sollte in Rumänien einen "Krieg des Terrors" entfachen und "zum Untergang des rumänischen Staates sowie zur Errichtung eines neuen Staatsgebildes nach nationalsozialistischem Vorbild beitragen", so die Karlsruher Behörde.
Ab Anfang 2023 soll der Mann sich um die Gründung dieser rechtsextremistischen Gruppe bemüht haben. "Um Mitglieder für die Vereinigung zu gewinnen, betrieb der Beschuldigte von Deutschland aus über einen Messenger-Dienst zwei Kanäle", heißt es weiter in einer Mitteilung. "Diese richteten sich insbesondere an junge Rumänen."
Der Mann habe Abonnenten und Mitglieder zu verschiedenen Straftaten aufgefordert - etwa zum Anbringen von Graffitis mit rechtsextremen Symbolen, zum Verleiten junger Mädchen zur Selbstverletzung, zu Brandanschlägen auf von Migranten oder Personen der LGBTQ-Community genutzte Gebäude, oder zur Tötung von "Untermenschen".
Zudem habe er Anleitungen zur Herstellung von Gift und Sprengstoffen und zum Bau von Molotow-Cocktails und Autobomben veröffentlicht, teilte die Bundesanwaltschaft mit.
Mann soll staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben
Der Beschuldigte sei daher dringend verdächtig, versucht zu haben, als Rädelsführer eine ausländische terroristische Vereinigung zu gründen.
Außerdem wirft ihm Deutschlands oberste Strafverfolgungsbehörde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor.
Im Tatzeitraum soll er teils Heranwachsender gewesen sein - also zwischen 18 und 20 Jahre alt.
Der Mann wurde am Dienstag im Enzkreis von Polizisten aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg festgenommen. Er soll noch am Dienstag vor den Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe kommen, der über die Untersuchungshaft entscheidet.
Titelfoto: Robert Michael/dpa