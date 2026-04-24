Schüsse vor Sekundarschule: Polizei fahndet nach grauem Audi

Genthin - Bereits am 27. März wurden an einer Bushaltestelle voller Schüler in Genthin ( Jerichower Land ) mehrere Schüsse abgefeuert. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Täter soll zwei Schüsse abgegeben haben. (Symbolfoto) © 123rf/Pop Nukoonrat

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Polizeireviers Jerichower Land gegen 13.15 Uhr an der Bushaltestelle an der Sekundarschule "Am Baumschulenweg".

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Schüsse womöglich aus einem kleinen, grauen Audi abgegeben, der an der Haltestelle vorbeifuhr.

Zeugen gaben an, einen Mann dabei beobachtet zu haben, einen pistolenähnlichen Gegenstand aus dem Beifahrerfenster gehalten zu haben. Anschließend wurden zwei Schüsse abgegeben, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich etwa 30 Kinder und Jugendliche an der Bushaltestelle. "Eine nähere Personenbeschreibung der Insassen und des Fahrzeuges liegt nicht vor", hieß es weiter.