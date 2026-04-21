Auto in Waldbröl angezündet: Polizei jagt Brandstifter
Waldbröl - In Waldbröl wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein geparktes Auto angezündet. Die Täter sind noch auf der Flucht.
Wie die Polizei mitteilt, stand das Auto auf einem Parkplatz im hinteren Bereich der Kaiserstraße. Gegen 1.40 Uhr näherten sich laut Videoaufnahmen zwei Männer zu Fuß dem Wagen.
Danach ging alles blitzschnell: Sie hantierten im Bereich der Radkästen und nur wenige Minuten später stand das Auto bereits lichterloh in Flammen.
Anschließend machten sich die beiden Brandstifter aus dem Staub und flüchteten in Richtung der Bertha-von-Suttner-Straße.
Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen, doch vom Auto blieb nicht mehr viel übrig. Die Polizei sperrte den Bereich ab und stellte den Brandort sicher.
Die beiden Verdächtigen wurden von Kameras erfasst. Einer trug einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Hose sowie schwarz-weiße Schuhe. Sein Komplize war mit einem hellen Oberteil mit Reflektoren auf dem Rücken, grauer Hose und schwarzen Schuhen unterwegs.
Jetzt bittet die Kriminalpolizei um Hinweise: Wer etwas gesehen hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 02261 8199-0 an die Polizei im Oberbergischen Kreis melden.
Titelfoto: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis