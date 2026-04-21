Auto in Waldbröl angezündet: Polizei jagt Brandstifter

Waldbröl - In Waldbröl wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein geparktes Auto angezündet. Die Täter sind noch auf der Flucht.

Von dem Mazda blieb nach dem Brand auf dem Parkplatz an der Kaiserstraße nur noch ein ausgebranntes Wrack übrig. © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Wie die Polizei mitteilt, stand das Auto auf einem Parkplatz im hinteren Bereich der Kaiserstraße. Gegen 1.40 Uhr näherten sich laut Videoaufnahmen zwei Männer zu Fuß dem Wagen.

Danach ging alles blitzschnell: Sie hantierten im Bereich der Radkästen und nur wenige Minuten später stand das Auto bereits lichterloh in Flammen.

Anschließend machten sich die beiden Brandstifter aus dem Staub und flüchteten in Richtung der Bertha-von-Suttner-Straße.

Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen, doch vom Auto blieb nicht mehr viel übrig. Die Polizei sperrte den Bereich ab und stellte den Brandort sicher.