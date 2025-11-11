Auto rollt samt Fahrer in Elbe: Passanten retten Senior aus kaltem Wasser

Dresden - Am Montagabend kam es in Dresden zu einem ungewöhnlichen Unfall: Ein Auto rollte an einem Bootsanleger in die Elbe - samt Fahrer!

Am Montagabend rollte ein Auto an einem Bootsanleger in die Elbe. © Roland Halkasch

Gegen 19.40 Uhr war der 82 Jahre alte Mann mit seinem Peugeot 206 am Zschierener Elbweg unterwegs, als sich das Unglück ereignete.

Zwei Passantinnen reagierten schnell und retteten den Mann aus dem Auto und dem kalten Fluss.

Er wurde anschließend von einem Notarzt versorgt und wegen des Verdachts auf Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Vorfall kam, ist derzeit noch unklar.