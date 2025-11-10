Hundehasser treibt Unwesen in Wohngebiet: 64-Jähriger unter Verdacht, Polizei sucht Zeugen

Wörth am Main - Wie kann man nur so grausam sein? Ein 64 Jahre alter Mann soll im Maintal mehrere Giftköder platziert haben. Ein Hund wurde verletzt und musste von einem Tierarzt behandelt werden.

In Wörth am Main wurden mehrere Giftköder entdeckt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die weiteren Köder wurden laut Polizei zum Glück entdeckt, bevor noch andere Tiere betroffen waren.

Angaben vom Montag zufolge waren diese alle mit Rattengift vermischt. Sie wurden in einem Wörther Wohngebiet gefunden und zwischen dem 7. und 21. Oktober vom Tierhasser in diesem ausgelegt.

Sie sollen demnach im Bereich Bahn-, Frühlings-, Frieden- und Frankenstraße auf Gehwegen, Wiesen und sogar in Vorgärten platziert worden sein.

Die Ermittlungen führten die Beamten zu dem Senior. Ob er alle Köder gelegt hat, ist unklar.