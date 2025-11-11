Zwei Tote (†54, †48) nach Horror-Crash auf der B45

Niddatal - Tödlicher Frontal-Crash! Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B45 bei Niddatal ( Mittelhessen ) sind am Montagabend zwei Menschen ums Leben gekommen.

Der Schaden am vorderen Teil eines der Unfallwracks zeigt, wie viel Kraft bei dem tödlichen Frontal-Unfall auf der B45 im Wetteraukreis gewirkt haben muss. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 22.20 Uhr auf Höhe der Einmündung zur Landstraße zwischen Ilbenstadt und Kaichen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 54 Jahre alter Mann aus Schlüchtern mit seinem Auto in Richtung Kaichen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 48-jährigen Frau aus Niddatal kollidierte.

Bereits wenige Minuten zuvor war das Auto des Mannes einem Zeugen wegen auffälliger Fahrweise aufgefallen und gemeldet worden.

Für beide Beteiligten kam letztlich jede Hilfe zu spät - sie verstarben noch an der Unfallstelle trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen.