Autofahrer flüchtet vor Kontrolle auf A2: Was wollte er verbergen?

Braunschweig - Am Montagabend versuchte sich ein Autofahrer auf der A2 bei Braunschweig ( Niedersachsen ) einer Polizeikontrolle zu entziehen. Später wird klar, warum er flüchten wollte.

Die zwei Insassen des Fahrzeugs wurden von der Polizei festgenommen. (Symbolbild) © 123rf/ Jaromír Chalabala

Beamte der Autobahnpolizei wollten gegen 21.15 Uhr auf der A2 nahe Königslutter einen VW Golf aus Ahaus kontrollieren. Wie die Polizei Braunschweig mitteilt, entzog sich dieser jedoch der Überprüfung, indem er im hohen Tempo davonfuhr.

Sofortige Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zum Antreffen des flüchtigen Golfs, so die Polizei. Etwa eine halbe Stunde später stellte eine weitere Streife den Wagen in Höhe Peine erneut fest.

Auf dem Parkplatz Röhrse konnte der Fahrer endlich gestoppt und kontrolliert werden. Schnell wurde klar, warum der VW-Fahrer flüchten wollte.

Der Niederländer stand unter Drogeneinfluss. "Darüber hinaus wurde im Innenraum des Fahrzeugs rund ein Kilogramm Kokain gefunden", erklärte die Polizei. Außerdem bestand für den Beifahrer ein Haftbefehl.

Beide Fahrzeuginsassen wurden in weiterer Folge festgenommen. Das Fahrzeug und das Kokain wurden beschlagnahmt.