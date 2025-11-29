Autofahrer fuchtelt mit Pistole auf A7! Polizeieinsatz endet mit Belehrung

Illertissen - Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr ist auf der A7 ein grauer Mercedes an einer Autofahrerin vorbeigefahren. Irritierend dabei: Der Fahrer gestikulierte wild und hielt eine Pistole in der Hand.

Die vier vermeintlich bewaffneten Insassen kamen mit einer Belehrung durch die Beamten davon. © Arne Dedert/dpa

Mehrere Streifen fahndeten nach der Alarmierung durch die Frau nach dem Wagen und kontrollierte schließlich das Auto.

"Der Mercedes konnte schließlich bei Niederstotzingen von der A7 geleitet und kontrolliert werden", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Samstag mit.

Im Auto saßen vier Personen: der 19-jährige Fahrer sowie drei Mitfahrer.

"In der Mittelkonsole wurden drei Spielzeugpistolen aufgefunden." Nach Angaben der Insassen hatten sie während der Fahrt mit den Spielzeugwaffen herumgespielt.