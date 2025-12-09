Autofahrer hält Polizei auf Trab: Beamte müssen zu Spuckhaube greifen

Eitorf - Ein betrunkener Autofahrer (39) hat die Polizei in Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis auf Trab gehalten. Dem Mann musste unter anderem eine Spuckhaube aufgesetzt werden. Auf ihn kommen nun mehrere Verfahren zu.

Die Polizei entdeckte den Ford-Fahrer (39) auf einem Parkplatz - kooperativ verhielt sich der Verdächtige jedoch nicht, ganz im Gegenteil. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, hatten mehrere Zeugen am Montagnachmittag gegen 15.55 Uhr einen grauen Kastenwagen gemeldet, dessen Fahrer immer wieder von seiner Spur abkomme. Dadurch hätten mehrere Fahrzeuge im Gegenverkehr stark abbremsen und ein Fußgänger sogar beiseite springen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wie es hieß.

Ein Streifenteam der Polizei machte sich umgehend auf den Weg und entdeckte den verdächtigen Ford Transit wenig später auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Straße "Im Auel".

Schon beim Herantreten an den Wagen nahmen die Ordnungshüter einen deutlichen Alkoholgeruch wahr, während ihr Blick ins Innere des Fahrzeugs auf mehrere Flaschen alkoholischer Getränke fiel, die dort lagen.

Als der 39-jährige Fahrer die Beamten bemerkte, reagierte er sofort aggressiv und unkooperativ, stritt die Vorwürfe der Zeugen ab und beleidigte die Polizisten obendrein.

Weil er der Durchführung eines vorläufigen Alkoholtestes nicht zustimmte, sollte er zur weiteren Sachverhaltsklärung und zur Entnahme einer Blutentnahme mit auf die Polizeiwache kommen. Der 39-Jährige hatte jedoch andere Pläne, weigerte sich zunächst und versuchte sogar, den Ford zu starten und davonzubrausen.