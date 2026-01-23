Autofahrerin baut Unfälle: Beim Blick auf den Beifahrersitz wird alles klar

Haldensleben - Die Polizei jagte am Donnerstagnachmittag einer betrunkenen Autofahrerin hinterher. Beweise für ihre Taten hatte sie gleich mit an Bord.

Die Polizei jagte einer betrunkenen Autofahrerin hinterher. (Symbolfoto) © 123rf/djedzura

Gegen 16.45 Uhr war eine 51 Jahre alte Autofahrerin auf der B245 in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet.

Ein entgegenkommender Opelfahrer musste eine Vollbremsung hinlegen und an den Straßenrand ausweichen, um einen Zusammenprall zu verhindern.

Doch die dreiste Fahrerin setzte ihre Spritztour fort, kam aber an einem Kreisverkehr erneut von der Straße ab und beschädigte dabei die Bankette, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Zeugen meldeten den Vorfall bei den Polizeibeamten, die die 51-Jährige schließlich anhalten konnten. Die Dame zeigte sich unkooperativ und wollte nicht aus dem Auto aussteigen, sodass die Einsatzkräfte sie herausholen mussten.

Siehe da: Auf dem Beifahrersitz hatte die sichtlich angetrunkene Verkehrssünderin mehrere leere Bierflaschen abgelegt.