Autohasser in der Altmark unterwegs: Täter zerschlägt mehrere Scheiben

Gardelegen - In Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ) treibt seit mehreren Tagen ein Autohasser sein Unwesen. Insgesamt sieben Wagen wurden von dem bislang unbekannten Täter beschädigt.

Trotz zerschlagener Scheiben wurde nichts aus den Autos geklaut. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Ein 24-Jähriger hatte am Dienstagmorgen die Polizei verständigt, nachdem er festgestellt hatte, dass eine Scheibe seines Hyundai zerschlagen worden war.

Beim Eintreffen der Beamten in der Straße der Republik stellten diese zudem fest, dass sechs weitere Fahrzeuge ebenfalls eingeschlagene Scheiben hatten, erklärte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel.

Die oder der Täter sollen sich im Zeitraum zwischen dem 17. November um 23.30 Uhr und dem 18. November um 5 Uhr an dem Wagen zu schaffen gemacht haben.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände aus den Autos geklaut.