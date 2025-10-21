Autokauf wird zum Albtraum: 19-Jähriger flüchtet mit Porsche und baut Unfall
Neuss - Ein 19 Jahre alter Deutscher soll am Montagabend in Neuss versucht haben, einen Porsche zu klauen und das mitten während einer angeblichen Probefahrt.
Laut Polizei hatte sich der junge Mann über ein Internetportal mit dem Verkäufer des schicken Wagens verabredet.
Ort des Geschehens: ein Privatgrundstück an der Gladbacher Straße im Barbaraviertel. Da der Porsche nicht angemeldet war, sollte die Fahrt eigentlich nur dort stattfinden.
Doch statt brav zurückzusetzen, gab der 19-Jährige Gas und bretterte davon. Auf seiner Flucht nahm er noch zwei Leute mit, während der verdutzte Verkäufer im eigenen Auto hinterherjagte.
Doch weil der junge Mann so riskant fuhr, musste der Porsche-Besitzer die Verfolgung abbrechen.
Flucht endet riskant: Polizei stoppt jungen Porsche-Dieb
Wenig später kam es dann, wie es kommen musste: In Düsseldorf baute der Dieb einen Auffahrunfall.
Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Danach ließen der Fahrer und seine Mitfahrer den Wagen stehen und machten sich aus dem Staub.
Weit schafften sie es allerdings nicht, denn die alarmierten Beamten schnappten den 19-Jährigen kurz darauf in der Nähe.
Der junge Mann hatte offenbar einiges auf dem Kerbholz: kein Führerschein, mehrfach polizeibekannt und nach ersten Hinweisen wohl auch unter Drogen unterwegs, lautete seine Bilanz.
Er wurde vorläufig festgenommen, zur Wache gebracht und musste eine Blutprobe abgeben.
Titelfoto: Carwow/Carwow/obs