Autokauf wird zum Albtraum: 19-Jähriger flüchtet mit Porsche und baut Unfall

Neuss - Ein 19 Jahre alter Deutscher soll am Montagabend in Neuss versucht haben, einen Porsche zu klauen und das mitten während einer angeblichen Probefahrt.

Übers Internet verabredete sich der 19-Jährige mit dem Eigentümer des Porsche. (Symbolbild) © Carwow/Carwow/obs

Laut Polizei hatte sich der junge Mann über ein Internetportal mit dem Verkäufer des schicken Wagens verabredet.

Ort des Geschehens: ein Privatgrundstück an der Gladbacher Straße im Barbaraviertel. Da der Porsche nicht angemeldet war, sollte die Fahrt eigentlich nur dort stattfinden.

Doch statt brav zurückzusetzen, gab der 19-Jährige Gas und bretterte davon. Auf seiner Flucht nahm er noch zwei Leute mit, während der verdutzte Verkäufer im eigenen Auto hinterherjagte.

Doch weil der junge Mann so riskant fuhr, musste der Porsche-Besitzer die Verfolgung abbrechen.