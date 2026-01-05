Automatensprenger richten heftigen Schaden an: Polizei sucht Zeugen
Biederitz - Im Biederitzer Ortsteil Heyrothsberge (Jerichower Land) wurde am frühen Montagmorgen ein Snackautomat von bislang unbekannten Tätern in die Luft gejagt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.
Wie das Polizeirevier Jerichower Land berichtet, wurde ein 59-Jähriger gegen 4.52 Uhr von einem lauten Knall überrascht. Als er aus seinem Haus in der Königsborner Straße schaute, entdeckte er den gesprengten Automaten und informierte sofort die Beamten.
Durch die Wucht der Explosion wurde der Snackautomat vollständig zerstört, so ein Sprecher der Polizei.
Auch eine angrenzende Bushaltestelle sowie ein gegenüberliegendes Haus wurden durch die herumfliegenden Teile beschädigt.
Vor Ort sicherte die Polizei Spuren und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Der Schaden liegt derzeit im fünfstelligen Bereich. Der Gesamtschaden konnte bislang allerdings noch nicht abschließend beziffert werden, hieß es weiter.
Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die auffällige Personen oder auch die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Burg unter der 03921/920-0 oder unter [email protected] zu wenden.
Titelfoto: Polizeirevier Jerichower Land