Automatensprenger richten heftigen Schaden an: Polizei sucht Zeugen

Biederitz - Im Biederitzer Ortsteil Heyrothsberge ( Jerichower Land ) wurde am frühen Montagmorgen ein Snackautomat von bislang unbekannten Tätern in die Luft gejagt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Der Automat wurde durch die Explosion vollständig zerstört. © Polizeirevier Jerichower Land

Wie das Polizeirevier Jerichower Land berichtet, wurde ein 59-Jähriger gegen 4.52 Uhr von einem lauten Knall überrascht. Als er aus seinem Haus in der Königsborner Straße schaute, entdeckte er den gesprengten Automaten und informierte sofort die Beamten.

Durch die Wucht der Explosion wurde der Snackautomat vollständig zerstört, so ein Sprecher der Polizei.

Auch eine angrenzende Bushaltestelle sowie ein gegenüberliegendes Haus wurden durch die herumfliegenden Teile beschädigt.

Vor Ort sicherte die Polizei Spuren und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Der Schaden liegt derzeit im fünfstelligen Bereich. Der Gesamtschaden konnte bislang allerdings noch nicht abschließend beziffert werden, hieß es weiter.