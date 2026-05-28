Bange Stunden an Gesamtschule: Polizei durchsucht Gelände nach Droh-Anruf

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Ein Drohanruf hat am Donnerstagmittag an der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Bornheim-Merten einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Von Alina Eultgem

Bornheim - Ein Drohanruf hat am Donnerstagmittag an der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Bornheim-Merten einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Einsatzkräfte sicherten den Bereich rund um den Schulkomplex nach einem Drohanruf.
Einsatzkräfte sicherten den Bereich rund um den Schulkomplex nach einem Drohanruf.  © Marius Fuhrmann

Laut den Ermittlern ging gegen 13.30 Uhr an der Schule plötzlich eine telefonische Drohung ein. Die Schulleitung reagierte sofort und informierte parallel dazu die Polizei Bonn.

Wenig später rückten zahlreiche Einsatzkräfte an den Schulkomplex an der Beethovenstraße aus. Gebäude und Gelände wurden gründlich durchsucht und überprüft.

Dabei gab es schnell Entwarnung: Weder in der Schule noch auf dem Gelände konnten die Beamten eine Gefahr feststellen. Alles blieb ruhig.

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Während des Einsatzes wurden Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte vor Ort betreut und in Sicherheit gehalten. Rund um die Schule kam es zeitweise zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen.

An der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Bornheim-Merten kam es zu einem Großeinsatz.
An der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Bornheim-Merten kam es zu einem Großeinsatz.  © Marius Fuhrmann

Gegen 17.40 Uhr war der Einsatz schließlich beendet. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei, wer hinter dem dubiosen Anruf stecken könnte.

Im Raum steht der Verdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Titelfoto: Marius Fuhrmann

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