Streit in Mehrfamilienhaus endet tödlich: 46-Jähriger stirbt in Treppenhaus

Bamberg - Mittwochnacht kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Böckler-Straße in Bamberg zu einem Streit. Dabei wurde ein 46-jähriger Mann tödlich verletzt .

Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Gegen 23 Uhr setzten Anwohner einen Notruf ab, nachdem sie im Haus eine lautstarke Auseinandersetzung bemerkt hatten. Als die Polizei eintraf, fanden die Einsatzkräfte im Treppenhaus einen schwer verletzten 46 Jahre alten Deutschen vor.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Einsatzort an seinen schweren Verletzungen, so das Polizeipräsidium Oberfranken.

In der unmittelbaren Umgebung nahmen die Einsatzkräfte einen 33-jährigen Mann und eine 29-jährige Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Beide stehen im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Der 33-Jährige war selbst schwer verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Hinweise auf weitere Beteiligte gibt es bislang nicht.

Im Laufe des Freitags wurde rund um die Hans-Böckler-Straße weiter nach Spuren gesucht.

Im Zuge der Ermittlungen ergab sich zudem ein wichtiger Zeugenhinweis: Ein Paar, das in der Tatnacht zu Fuß auf dem Kunigundendamm unterwegs war, könnte entscheidende Beobachtungen gemacht haben. Die beiden sollen gegen 23 Uhr am Kiosk "Kunni" stadtauswärts vorbeigegangen sein.