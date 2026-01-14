Bei eisigen Temperaturen: Mann tagelang auf Ladefläche eingepfercht

Waidhaus - Auf der A6 bei Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ist ein mutmaßlich geschleuster Mann auf der Ladefläche eines Lastwagens entdeckt worden.

Bundespolizisten fiel bei einer Kontrolle die aufgeschlitzte Plane am Lkw auf. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der 28-jährige Mann war stark unterkühlt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Bundespolizei mitteilte.

Demnach hatten Zollbeamte einen Sattelzug am Montagmittag in der Zollhalle Wernberg kontrolliert. Dabei fiel ihnen eine aufgeschlitzte Plane am Auflieger auf. Auf der Ladefläche entdeckten die Einsatzkräfte den Mann.

Dieser gab an, sich bereits in der Türkei unbemerkt Zugang zu dem Lastwagen verschafft zu haben.

Er sei mehrere Tage bei winterlichen Temperaturen mitgefahren. Der Lastwagenfahrer habe glaubhaft versichert, nichts von dem Mann gewusst zu haben, so die Bundespolizei.