Bei eisigen Temperaturen: Mann tagelang auf Ladefläche eingepfercht
Von Tizian Gerbing
Waidhaus - Auf der A6 bei Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ist ein mutmaßlich geschleuster Mann auf der Ladefläche eines Lastwagens entdeckt worden.
Der 28-jährige Mann war stark unterkühlt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Bundespolizei mitteilte.
Demnach hatten Zollbeamte einen Sattelzug am Montagmittag in der Zollhalle Wernberg kontrolliert. Dabei fiel ihnen eine aufgeschlitzte Plane am Auflieger auf. Auf der Ladefläche entdeckten die Einsatzkräfte den Mann.
Dieser gab an, sich bereits in der Türkei unbemerkt Zugang zu dem Lastwagen verschafft zu haben.
Er sei mehrere Tage bei winterlichen Temperaturen mitgefahren. Der Lastwagenfahrer habe glaubhaft versichert, nichts von dem Mann gewusst zu haben, so die Bundespolizei.
Die Bundespolizeiinspektion Waidhaus ermittelt nun wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern. Nach seiner medizinischen Behandlung soll der Mann an die zuständige Ausländerbehörde übergeben werden.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa