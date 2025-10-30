Bei Kontrolle auf A8: Zwei Kilo Koks und falscher Polizei-Ausweis im Wohnmobil entdeckt

Weyarn - Auf einem Parkplatz an der A8 haben Schleierfahnder am Dienstag kurz nach 14 Uhr ein Wohnmobil gestoppt und den 62-jährigen Fahrer kontrolliert - mit beachtlichem Erfolg.

Der 62 Jahre alte Fahrer sitzt inzwischen wegen des Verdachts mehrerer Straftaten in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Die Beamten fanden im Fahrzeug über zwei Kilogramm Kokain und leiteten noch vor Ort weitere Maßnahmen ein.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren Kräfte der Grenzpolizeistation Kreuth im Einsatz. Am Ende aber übernahm die Kripo Miesbach die Ermittlungen.

Im oberbayerischen Landkreis Miesbach stieß sie auf Betäubungsmittel in erheblicher Menge.

"Zudem befanden sich im Fahrzeuginneren eine geladene Schreckschusswaffe sowie ein gefälschter albanischer Polizeiausweis", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

"Der zuständige Ermittlungsrichter erließ am darauffolgenden Mittwoch Haftbefehl und der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert", hieß es weiter.