Bei Kontrolle auf A8: Zwei Kilo Koks und falscher Polizei-Ausweis im Wohnmobil entdeckt
Weyarn - Auf einem Parkplatz an der A8 haben Schleierfahnder am Dienstag kurz nach 14 Uhr ein Wohnmobil gestoppt und den 62-jährigen Fahrer kontrolliert - mit beachtlichem Erfolg.
Die Beamten fanden im Fahrzeug über zwei Kilogramm Kokain und leiteten noch vor Ort weitere Maßnahmen ein.
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren Kräfte der Grenzpolizeistation Kreuth im Einsatz. Am Ende aber übernahm die Kripo Miesbach die Ermittlungen.
Im oberbayerischen Landkreis Miesbach stieß sie auf Betäubungsmittel in erheblicher Menge.
"Zudem befanden sich im Fahrzeuginneren eine geladene Schreckschusswaffe sowie ein gefälschter albanischer Polizeiausweis", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.
"Der zuständige Ermittlungsrichter erließ am darauffolgenden Mittwoch Haftbefehl und der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert", hieß es weiter.
Hinweise auf weitere Tatbeteiligte oder Transportwege nannten die Behörden in der Mitteilung nicht. Gegen den 62-Jährigen laufen nun mehrere Verfahren.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa