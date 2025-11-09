Bei Rhein-Derby in Mönchengladbach: Attacke auf Fan-Bus des 1. FC Köln

Mönchengladbach/Köln - Rund um das Rhein-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln hat es am Samstagabend eine Attacke auf einen Bus voller FC-Fans gegeben.

Für ein paar der mitgereisten FC-Fans kam es am Samstagnachmittag zu einem Schockmoment. © David Inderlied/dpa

Demnach sei ein privat organisierter Reisebus von Kölner Fans von Gladbach-Anhängern beschädigt worden, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Auch ein Shuttlebus für anreisende Gästefans zum Stadion wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei leitete daraufhin Strafverfahren gegen zwei Tatverdächtige ein. Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen, weil er einem Beamten auf den Helm geschlagen hatte.

Die Partie, bei der die Gladbacher ihren ersten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga feierten, war zwischenzeitlich unterbrochen worden.

Anhänger der Geißböcke entzündeten im Gästeblock Pyrotechnik. Gladbacher Fans brannten während des Spiels ebenfalls mehrfach Bengalos ab.