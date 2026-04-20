Bei Starkwind-Warnung: Segler kentert auf Chiemsee

Chieming - Trotz Starkwindwarnung ist ein Segler auf dem Chiemsee bei Chieming im oberbayerischen Landkreis Traunstein unterwegs gewesen und dabei mit seinem Katamaran gekentert.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann – dank Schwimmweste – lebendig aus dem Wasser bergen. (Symbolfoto) © Matthias Balk/dpa

Rettungskräfte der Wasserwacht, der DLRG und der Wasserschutzpolizei hätten den 68 Jahre alten Mann stark unterkühlt gerettet, teilte die Polizei mit. Der Mann sei am Sonntag in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der gekenterte Katamaran sei am frühen Sonntagnachmittag auf dem östlichen Teil des Chiemsees entdeckt worden.

Von der Besatzung habe jedoch jede Spur gefehlt, so die Polizei. Bei der Suche sei auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen. Die Rettungskräfte fanden den Bootsführer schließlich mitten im See treibend.

Seine Schwimmweste rettete ihm den Angaben zufolge das Leben.

Bereits am Sonntagvormittag hatten Warnlampen am Chiemsee eine Starkwindwarnung signalisiert. Weshalb der 68-Jährige trotzdem lossegelte, war ungeklärt.