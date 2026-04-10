Bei Streit Pistole gezückt und abgefeuert: Großer Polizei-Einsatz in Mainz
Mainz - Ein Streit zweier junger Männer eskalierte: Eine Pfefferspray-Pistole wurde gezückt und abgefeuert! Die Polizei rückte in der Folge zu einem größeren Einsatz im Mainzer Stadtteil Mombach aus.
Der Vorfall ereignete sich am späten Donnerstagabend, wie die Polizeidirektion Mainz in der Nacht zu Freitag mitteilte.
Demnach gerieten die beiden Männer gegen 23.30 Uhr im Pfarrer-Bechtolsheimer-Weg aus noch unbekannter Ursache in Streit. Diese Auseinandersetzung eskalierte zu einem Kampf, wobei einer der Kontrahenten eine Reizgas-Pistole einsetzte.
"Der Geschädigte erlitt hierdurch leichte Augenreizungen", ergänzte ein Sprecher und fügte hinzu: "Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend zu Fuß vom Tatort."
Zahlreiche Polizisten rückten nach der Alarmierung nach Mainz-Mombach aus. Der junge Mann mit der Pfefferspray-Pistole wurde aber nicht gefunden. Die Ermittlungen dauern an.
"Eine Gefahr für unbeteiligte Dritte bestand nicht", betonte der Sprecher. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06131650 bei den Beamten melden.
Titelfoto: Weber & Baur – Medien- & Pressedienste