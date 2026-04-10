Bei Streit Pistole gezückt und abgefeuert: Großer Polizei-Einsatz in Mainz

Mainz - Ein Streit zweier junger Männer eskalierte: Eine Pfefferspray-Pistole wurde gezückt und abgefeuert! Die Polizei rückte in der Folge zu einem größeren Einsatz im Mainzer Stadtteil Mombach aus.

Großer Polizeieinsatz in Mainz-Mombach am späten Donnerstagabend: Bei einem Streit war zuvor eine Reizgas-Pistole abgefeuert worden. © Weber & Baur – Medien- & Pressedienste

Der Vorfall ereignete sich am späten Donnerstagabend, wie die Polizeidirektion Mainz in der Nacht zu Freitag mitteilte.

Demnach gerieten die beiden Männer gegen 23.30 Uhr im Pfarrer-Bechtolsheimer-Weg aus noch unbekannter Ursache in Streit. Diese Auseinandersetzung eskalierte zu einem Kampf, wobei einer der Kontrahenten eine Reizgas-Pistole einsetzte.

"Der Geschädigte erlitt hierdurch leichte Augenreizungen", ergänzte ein Sprecher und fügte hinzu: "Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend zu Fuß vom Tatort."

Zahlreiche Polizisten rückten nach der Alarmierung nach Mainz-Mombach aus. Der junge Mann mit der Pfefferspray-Pistole wurde aber nicht gefunden. Die Ermittlungen dauern an.