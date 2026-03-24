Bei Tempo-Kontrolle geblitzt: Polizei staunt nicht schlecht über diesen Radler

Märkischer Kreis - Ein Radfahrer ist im Märkischen Kreis derart schnell durch eine 30er-Zone gefahren, dass er prompt von einem Blitzer erfasst wurde.

Der Radler raste mit knapp 60 Km/h durch die 30er-Zone. © Polizei MK

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, hatten die Beamten am vergangenen Mittwoch (18. März) auf der Landstraße 692 in Nachrodt-Wiblingwerde auf Höhe der Lenneschule eine Radarfalle aufgestellt, in die nicht nur Autofahrer rasten, sondern auch ein Radfahrer.

Der Mann war mit satten 59 Km/h durch die dortige 30er-Zone gedüst und mit seinem Verstoß der Zweitschnellste des Tages, wie die Beamten berichteten.

Dabei betonte die Polizei: "Das Tempolimit gilt auch für Radfahrer!"

Im Bereich der Kontrolle liegen neben der Schule auch eine Sporthalle und ein Schwimmbad, weshalb Verkehrsteilnehmer jederzeit damit rechnen müssten, dass dort Fußgänger auf die Straße treten.